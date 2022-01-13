الصين تسجل 190 إصابة جديدة بكوv,Kh

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس تسجيل 190 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء انخفاضا من 221 في اليوم السابق.
وذكرت اللجنة في بيان أن 124 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 166 قبل يوم.
وسجلت الصين أيضا 31 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض انخفاضا من 32 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
وذكرت اللجنة أن بر الصين الرئيسي سجل حتى يوم الأربعاء 104379 إصابة مؤكدة.
ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.
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