نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نحو لقب تاسع للريدز.. موعد مباراة ليفربول وأرسنال نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة أرسنال وليفربول ، مواجهة جديدة ستشهدها الملاعب الإنجليزية، يوم الخميس 13 يناير 2022، بعد تأجيل لقاء الذهاب لظروف إصابات كورونا في صفوف الريدز، في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم ، حيث يستضيف مساء الخميس، ملعب آنفيلد في مدينة ليفربول الإنجليزية، فعاليات المواجهة القوية التي تجمع أرسنال وليفربول ، حيث يسعى الريدز للقب تاسع يبتعد به صدارة أكثر الأندية تتويجًا ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين ، فيما يأمل الجنرز في لقب ثالثه في تاريخ مشاركاته بالمسابقة.

في السطور القادمة، سنتعرف تفصيلًا على موعد مباراة ليفربول وأرسنال والقنوات الناقلة ، إضافة إلى تاريخ مشاركات الناديين في الـ EFL Cup ومشوارهم نحو دور قبل النهائي من النسخة الحالية، علاوة على تاريخ مواجهات الفريقين العريقين في البطولة.

مباراة ليفربول وأرسنال

قمة جديدة تنطلق في الملاعب الإنجليزية، يوم الخميس، حيث الطرف الآخر من دور نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة .

حيث تنطلق المرحلة بمواجهة أولى في ديربي لندن ، يوم الأربعاء، حيث مباراة تشيلسي وتوتنهام ، والتي انتهت بفوز السبيرز ذهابًا بثنائية نظيفة، وإيابًا بهدف.

وتأمل الفرق الأكبر في تحقيق لقب محلي جديد، في غياب “غول” الأندية الإنجليزية نادي مانشستر سيتي ، والذي ودع المنافسة من دور الـ16، بعد الخسارة من وست هام يونايتد (3-5) بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

نستعرض أولًا قائمة الأندية المتوجة بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ، والتي يأتي ليفربول على رأسها:

نادي أرسنال

تعقد جماهير نادي أرسنال الإنجليزي ، آمالًا كبيرة على فريقها، من أجل تحقيق لقب محلي جديد.

يأتي هذا، في ظل آخر تتويج محلي للفريق اللندني ببطولة محلية، حين فاز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي ، والذي يعد أكثر الفرق تتويجًا بلقبه برصيد 14 لقبًا، إذ كان آخر تتويج له بلقب الكأس الإنجليزية في موسم 2020/2019 ، بعد الفوز على مواطنه تشيلسي في النهائي (2-1).

وتكتسب المباراة قيمة كبيرة بالنسبة لجماهير المدفعجية أيضًا، في ظل الحالة الفنية العالية للفريق في الفترة الأخيرة، سواءً على مستوى الدوري الإنجليزي أو كأس الرابطة، حيث حقق سلسلة من الانتصارات، توقفت بعد خسارة بصعوبة أمام مانشستر سيتي مطلع الأسبوع الجاري.

أما عن مشوار أرسنال في النسخة الحالية من الـ EFL Cup فقد انطلق من الدور الثاني، حيث فاز على وست بروميتش بسداسية نظيفة.

وفي الدور الثالث تخطى ويمبلدون بثلاثية بيضاء، تبعتها ثنائية نظيفة أمام ليدز يونايتد في دور الـ16.

قبل أن بنادي سندرلاند بنتيجة (5-1) من دور ربع النهائي.

وعن مشاركات أرسنال في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين ، فالفريق نجح في حصد اللقب مرتين، كان آخرهما في موسم 1993/1992 على حساب شيفيلد وينزداي بعد الفوز عليه في المباراة النهائية (2-1).

كما حل فريق المدفعجية وصيفًا 6 مرات، آخرها كان في موسم 2018/2017، بعد الخسارة من مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.

نادي ليفربول

يدخل نادي ليفربول الإنجليزي ، مواجهة الخميس، ساعيًا لمصالحة جماهيرهم، بعد تذبذب المستوى الفني للفريق في الآونة الأخيرة.

ففي البريميرليج، تلقى الفريق خسارة أمام ليستر سيتي في الأسبوع الـ20 بهدف نظيف، كما تعادل مع تشيلسي في الجولة الـ21 بنتيجة (2-2)، ليفشل معها في استعادة وصافة الترتيب.

أما على مستوى النسخة الحالية من كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة ، فقد بدأت رحلة الفريق من الدور الثالث، والذي نجح خلاله في الفوز على نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة.

وفي دور الـ16 أطاح الليفر بفريق بريستون نورث ايند بعد الفوز بثنائية نظيفة، قبل أن يتخطى ثعالب ليستر سيتي في مباراة دراماتيكية بركلات الترجيح بنتيجة (5-4) بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي (3-3).

ويحظى الريدز بأفضلية تاريخية كبيرة، فالفريق هو الأكثر تتويجًا بلقبها، برصيد 8 ألقاب، آخرهم كان في موسم 2012/2011 ، بعد الفوز على كارديف سيتي بركلات الترجيح (3-2)، عقب انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي (2-2).

كما احتل وصافة البطولة 4 مرات من قبل، آخرهم كان في نسخة 2016/2015، بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي في المباراة النهائية بركلات الترجيح (1-3) بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

تاريخ مواجهات ليفربول وأرسنال

على صعيد مواجهات أرسنال وليفربول في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ، فقد جمعت الفريقين 9 مواجهات.

تقاسم الناديان عدد مرات الفوز، برصيد 4 انتصارات لكلٍ منهما، فيما حسم التعادل مواجهة واحدة.

وحول الأهداف المسجلة في المواجهات، أحرز الجنرز 18 هدفًا في شباك الريدز، واستقبل مرماهم 17 هدفًا.

كانت أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات أرسنال وليفربول في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين من نصيب الفريق اللندني، الذي فاز بنتيجة (6-3)، وذلك في ربع نهائي موسم 2007/2006 ، والتي توج به تشيلسي بعد الفوز على أرسنال بنتيجة (2-1).

وشهد اللقاء تسجيل النجم البرازيلي السابق خوليو سيزار بابتيستا (4 أهداف).

المواجهات بين ليفربول وأرسنال في البطولة ذاتها، شهدت نتيجة مثيرة أيضًا، حيث تعادل الفريقان (5-5)، في الدور الـ16 من البطولة في موسم 2020/2019 والذي توجه به مانشستر سيتي على حساب أستون فيلا (2-1)، وانتهت مواجهة الريدز والجنرز حينها بفوز ليفربول بركلات الترجيح (5-4).

موعد مباراة ليفربول وأرسنال والقنوات الناقلة

تقام القمة الإنجليزية المرتقبة، مساء الخميس، في تمام الحادية عشر إلا الربع ( 10:45 م ) بتوقيت السعودية، العاشرة إلا الربع ( 9:45 م ) بتوقيت مصر، الثامنة إلا الربع ( 7:45 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة أرسنال وليفربول ، فقد أعلن اتحاد كرة القدم الإنجليزي إسناد المهمة إلى الحكم الدولي الإنجليزي مايكل أوليفر.

تقوم شبكة بي إن سبورت القطرية ببث اللقاء عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium و beIN Sports 2 FR و beIN Sports HD 2 TR بالإضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect وكذلك قنوات Sky Sports Football UK و Sky Sports Main Event UK و Sport TV2 Potugal و Diema Sport 2 HD و SuperSport Maximo 1 و Digi Sport 1 HD Hungary و Arena Sport 2 HD Serbia و Digi Sport 1 HD Romania و Match Football 2 و Arena Sport 3 HD Croatia و Eleven Sports 2 HD و Match! TV و V Sport Jalkapallo HD Fin و V Sport Premium HD و Eleven Sports 2 Belgium و Turkmenistan Sport HD و SuperSport Premier League و Setanta Sports Ukraine HD .

أما عن معلق مباراة ليفربول وأرسنال ، فقد كلفت الـ beIN Sports المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي بالتعليق والوصف التفصيلي لأحداث اللقاء.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على كافة التفاصيل والكواليس و موعد مباراة أرسنال وليفربول والقنوات الناقلة ، إلى جانب تاريخ مشاركات ونتائج الفريقين في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ورحلتهما في النسخة الحالية من المسابقة، علاوة على تاريخ لقاءات ليفربول وأرسنال في البطولة.