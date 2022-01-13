رونالدو: رانجنيك بحاجة للوقت لتطوير يونايتد

يثق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، في نجاح المدرب المؤقت الألماني رالف رانجنيك مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكنه يرى أن المدرب بحاجة إلى الوقت لغرس أفكاره وتطوير الفريق.

وتولى رانجنيك المسؤولية حتى نهاية الموسم الحالي بعد إقالة أولي غونار سولشار في نوفمبر الماضي بعد سلسلة من النتيجة السيئة وتساءلت وسائل إعلام بشأن عدم رضاء اللاعبين عن أسلوب المدرب البالغ عمره 63 عاما.

وقال رونالدو في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية "منذ مجيئه.. قام بتغيير العديد من الأمور. لكنه بحاجة إلى وقت لغرس أفكاره. أرى أنه سيقوم بعمل جيد، ندرك أننا لا نقدم أداء جيدا لكن أمامنا الكثير من المباريات لنتطور".

وأضاف البرتغالي الدولي "أعتقد أن الفريق تحسن في بعض الأمور منذ وصوله.. ليس من السهل تغيير عقلية اللاعبين وأسلوب اللعب والثقافة والنظام بسهولة"، وفقا لرويترز.

وتلقى مانشستر يونايتد أول هزيمة مع رانجنيك عندما خسر 1-صفر أمام ولفرهامبتون واندرارز الأسبوع الماضي ويحتل الفريق المركز السابع في الدوري برصيد 31 نقطة بعد انتهاء نصف الموسم.

وقال رونالدو "لا أقبل أن تكون عقليتنا أقل من أول ثلاثة مراكز في الدوري.. أعتقد أنه من أجل بناء أشياء جيدة فأنت بحاجة لهدم بعض الأمور. لذا لما لا، عام جديد، وبداية جديدة وأتمنى وصول يونايتد إلى المستوى الذي تريده الجماهير، فهي تستحق ذلك".

وأضاف "نحن قادرون على التغيير الآن، أعلم الأسلوب لكني لن أذكره هنا لأنه ليس من الأخلاقي أن أقول ذلك. ما يمكنني قوله هو إنه يمكننا القيام بعمل أفضل جميعا.. أنا هنا لمحاولة الفوز والمنافسة على الألقاب".

ويلعب يونايتد ضد أستون فيلا صاحب المركز 14 يوم السبت.