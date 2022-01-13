الإمارات تؤكد أهمية توحيد الصف اليمنى بموجب اتفاق الرياض

جدة - نرمين السيد - أكدت الإمارات أهمية التوافق فى الرأى وتوحيد الصف اليمنى بموجب اتفاق الرياض وتغليب المصلحة الوطنية العليا لليمن، من أجل إحراز التقدم المرجو فى العملية السياسية بما يخدم تطلعات الشعب اليمنى.





جاء ذلك خلال كلمة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة، فى الاجتماع الذى عقده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه لا يمكن إحراز تقدم لإنهاء الأزمة اليمنية دون وقف الأعمال العدائية التى تقوم بها الميليشيات الحوثية، ووضع حد لانتهاكاتها المتكررة ضد اليمنيين.

وأدانت بشدة محاولة الحوثيين استهداف أراضى المملكة العربية السعودية عبر طائرات مسيرة وصواريخ باليستية، والذى يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولى.

ورحبت السفيرة الإماراتية بالجهود الأخيرة للحكومة اليمنية لتحسين الاقتصاد، حيث تتطلع دولة الإمارات إلى بلورة حلول تساهم فى النهوض بالاقتصاد اليمن،داعية إلى تكثيف الجهود الدولية، للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للشعب اليمنى.