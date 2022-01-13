أمريكا: ملتزمون بمواصلة السعى إلى الحوار والدبلوماسية مع كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن، فى بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس، إن بلاده كانت ولا زالت تنسق بشكل وثيق مع حلفائها وشركائها للتصدى للتهديدات التى يشكلها نشاط (بيونج يانج) المزعزع للاستقرار ولتعزيز الهدف المشترك المتمثل فى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل.

وأضاف أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثمانية مسؤولين وكيانات مرتبطة بكوريا الشمالية بموجب الأمر التنفيذى 13382، الذى يستهدف ناشرى أسلحة الدمار الشامل وأنظمة إيصال أسلحة الدمار الشامل.

وأفاد بلينكن بأن الأفراد السبعة والكيان الواحد فى القائمة اليوم جميعهم مرتبطون ببرامج أسلحة (بيونج يانج).

وتابع قائلا: "إن هذه العقوبات تعكس قلق واشنطن الجاد والمستمر بشأن أنشطة الانتشار المستمرة لكوريا الشمالية وأولئك الذين يدعمونها".

وأكد أن بلاده سوف تستخدم كل أداة مناسبة للتعامل مع برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية فى (بيونج يانج) والتى تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين وتقوض نظام حظر الانتشار العالمى، موضحا أن (واشنطن) فرضت عقوبات على وجه التحديد ضد أحد أفراد كوريا الشمالية وفردا روسيا واحدا وكيانا روسيا شاركوا جميعا فى أنشطة أو معاملات ساهمت ماديا فى انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وفى السياق نفسه، وصف وزير الخارجية الأمريكى، شركة "بارسيك" الروسية التى تخضع لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، بأنها "المصدر الرئيسى" للبضائع والتكنولوجيات المستخدمة فى برنامج كوريا الشمالية للصواريخ.

وأشار بلينكن إلى أن المواطن الكورى الشمالى المقيم فى روسيا، المدعو أو يونج هو، كان يشترى مواد مستخدمة فى صناعة الصواريخ من دول ثالثة لدعم برنامج كوريا الشمالية للصواريخ خلال الفترة بين 2018 و2021.

وبحسب الخارجية الأمريكية، فإن المواطن الكورى كان يعمل مع شركة "بارسيك" الروسية ومديرها المواطن الروسى رومان آلار لشراء البضائع اللازمة لصناعة الصواريخ البالستية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت عن فرض عقوبات على الشركة المذكورة المسجلة فى موسكو، و7 أشخاص على صلة بكوريا الشمالية، بمن فيهم مواطنون كوريون شماليون مقيمون فى روسيا والصين.

بدورها، أكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس أن بلادها تسعى لفرض عقوبات جديدة فى مجلس الأمن الدولى ضد كوريا الشمالية، وذلك ردا على إطلاقها سلسلة من التجارب الصاروخية خلال الأشهر الأخيرة.

وكتبت توماس، فى تغريدة عبر موقع "تويتر"، اليوم الخميس: أن "الولايات المتحدة تقترح فرض عقوبات من الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية، وذلك على خلفية إجرائها ست تجارب لصواريخ باليستية منذ سبتمبر 2021".. مضيفة أن "كل من هذه التجارب يمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأكدت كوريا الشمالية - الثلاثاء الماضى - تجربة صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت بحضور زعيم البلاد كيم جونج أون، وإصابة هدف على بعد ألف كيلومتر.