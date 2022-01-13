الهند تسجل 620 حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية - فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس - أن ولاية"ماهارشترا" تصدرت عدد الإصابات، إذ سجلت 1367 حالة بعد تسجيل 86 حالة جديدة، تليها ولاية "دلهى" التى سجلت 792 حالة بعد تسجيل 147 حالة جديدة.
وبلغ إجمالى عدد المتعافين من المتحور الجديد 2162 حالة، بعد تعافى 357 شخصا خلال الفترة ذاتها، فيما يبلغ إجمالى عدد الحالات النشطة فى البلاد بهذا المتحور 3 آلاف و326 شخصا.
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