دراسة أمريكية: لقاح «فايزر - بيونتك» المضاد لكورونا أثبت فعاليته لدى الشباب

جدة - نرمين السيد - أكدت دراسة أمريكية جديدة أن لقاحات (فايزر/بيونتك) المضادة لفيروس كورونا أثبتت فعاليتها لدى الشباب، موضحة أن جميع المراهقين الذين احتاجوا لدخول العناية المركزة نتيجة الإصابة بالفيروس لم يحصلوا على التطعيم؛ مما يعزز وضع تقديم الجرعات لهم.





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