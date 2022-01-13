روسيا: دعوات أمريكا لفرض عقوبات ضد بلادنا «استفزازية»

جدة - نرمين السيد - وقال أنتونوف -فى بيان نُشر على صفحة فيسبوك الخاصة بالبعثة الدبلوماسية الروسية، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس: "نعتقد أن الدعوات الموجهة إلى الكابيتول هيل لفرض قيود تعجيزية ضد روسيا وكذلك عقوبات شخصية ضد القيادة العليا للاتحاد الروسى، استفزازية ويائسة.. لن تخيفنا القيود".

وفى سياق متصل، أضاف السفير الروسى أن بلاده تنتظر من الولايات المتحدة وحلفائها ردًا مكتوبًا على مقترحاتها بشأن الأمن الأوروبى.

وأوضح أن روسيا قدمت مبادرتها لنزع فتيل الأزمة المتفجرة بشأن أوكرانيا، فضلًا عن السعى إلى تقريب وجهات نظر حول الأمن فى أوروبا، لافتا إلى أن "المبادرة تم شرحها يوم 10 يناير فى جنيف وفى 12 يناير فى إطار مباحثات مجلس روسيا – الناتو فى بروكسل".

وتابع السفير الروسى قائلا: "ننتظر ردا مناسبا لكن ليس على شكل تصريحات شعبوية.. بل مقترحات خطية ومنطقية".

وفى يومى 9 و10 يناير، عقدت روسيا والولايات المتحدة مشاورات فى جنيف حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك عٌقد اجتماع لمجلس روسيا والناتو فى بروكسل، وستعقد مشاورات أخرى فى إطار منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، فى فيينا.