الجيش الإسرائيلي: جندي يقتل ضابطين عن طريق الخطأ

قال الجيش الإسرائيلي إن اثنين من ضباطه قتلا خطأ على يد جندي من قواتهما، اليوم الخميس، في معسكرهم بالضفة الغربية المحتلة.
ولم يتضمن بيان عسكري تفاصيل تذكر بشأن الحادث الذي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه يتعلق بوحدة للقوات الخاصة في غور الأردن.
وذكرت التقارير أن الضابطين قتلا على يد جندي اعتقد خطأ أنهما فلسطينيان، بعدما أطلقا أعيرة تحذيرية صوب هدف تم رصده أثناء دورية في نهاية تدريب ليلي.
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