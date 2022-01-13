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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في بنك الراجحي علي الأنترنت وخطوات فتح حساب في البنك 1443 - ثقفني
يعرف بنك الراجحي أن واحد من أكبر البنوك الموجودة داخل المملكة العربية السعودية كما يمتلك البنك العديد من الفروع، ويقصده العديد من المواطنين السعوديين والمقيمين من أجل ادخار الأموال عن طريق فتح حساب في البنك، والجدير بالذكر أن جميع التعاملات المالية داخل البنك تحدث وفقاً للشريعة الإسلامية وأحكامها، ويحمل البنك شعار “شغف لخدمة عملائنا” فهو شعار وحقيقة حيث أن البنك يحرص على خدمة العملاء وتلبية احتياجاتهم بمنتهى الدقة.
مميزات بنك الراجحي
- يقدم بنك الراجحي لعملائه كشف حساب باللغة العربية والإنجليزية شهرياً موضح به جميع التعاملات المصرفية التي تمت عبر الشهر.
- يوفر البنك جميع العمليات الخاصة بالحوالات البنكية الدولية لعملائه تيسيراً لهم على قضاء ما يحتاجونه.
- تتوفر ماكينات السحب الآلي الخاصة ببنك الراجحي على مستوى المملكة العربية السعودية حتى يستطيع العملاء تنفيذ عمليات السحب والإيداع بسهولة وفي أي وقت.
- يستطيع عملاء بنك الراجحي دفع الفواتير الخاصة بهم عبر الحساب الجاري لهم بالبنك.
الشروط اللازمة لفتح حساب في بنك الراجحي
هناك شروط أعلن عنها بنك الراجحي، وذلك حتي يمكن الحصول علي التمويل، وهي الآتي:
- يجب أن لا يقل عمر العميل الذي يرغب في فتح حساب جديد ببنك الراجحي عن 18 عاماً.
- يجب أن يكون العميل يحمل الجنسية السعودية ويحمل الهوية الوطنية، أو أن يكون من المقيمين داخل المملكة.
- يجب أن تكون الهوية الوطنية الخاصة بالعميل سارية وليست منتهية أثناء فتح الحساب وكذلك أثناء المعاملات المالية فيما بعد.
- يجب أن يقدم العميل للبنك رقم هاتف لإحدى الشركات السعودية للإتصالات، بالإضافة إلى بريد إلكتروني صحيح حتى يتم التواصل بين إدارة البنك وعملائه بسهولة.
- يتطلب أمر فتح حساب جديد في بنك الراجحي اشتراك العميل في خدمة “أبشر” حتى يتم التوثيق بنجاح.
طريقة فتح حساب في بنك الراجحي عن طريق الإنترنت
- أولاً قم بالدخول عبر الموقع الرسمي الخاص ببنك الراجحي حتى تكون الصفحة الرئيسية جاهزة للتقديم.
- يقوم الشخص الذي يرغب بفتح الحساب بإدخال كافة البيانات الشخصية له مثل الإسم ورقم الهاتف وغيرها في الخانات المخصصة.
- التأكيد على رقم الهاتف الخاص بالمتقدم حيث أن البنك سوف يقوم بربط الحساب البنكي برقم الهاتف.
- يجب أن يكون العميل مشترك بالفعل في خدمة “أبشر” حتى يتم توثيق البيانات الخاصة به من قبل البنك.
- وأخيراً بعد الإنتهاء من كافة تسجيل البيانات يقوم البنك بإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني الخاص به موضحاً فيها كافة بيانات الحساب الخاص به داخل بنك الراجحي.
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