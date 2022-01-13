3 خطوات.. المرور السعودي يوضح طريقة إسقاط السيارة التالفة 2022

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عمر شويل - جدة تلقت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية من خلال حساب المستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، استفسار من أحد المستفيدين يتساءل من خلاله عن “طريقة إسقاط السيارة التالفة”، وكيف يمكن الوصول للخدمة والحصول عليها بدون مشكلات، فقال المستفيد في الاستفسار الذي قام بتقديمه “عندي سيارة تالفة وأريد أسقطها ماهي شروط إسقاط السيارة التالفة، وهل عليها أي غرامات”، وجاء رد المرور السعودي بثلاث خطوات بسيطة يمكن اتباعها في تلك الحالة.

طريقة إسقاط السيارة التالفة

أوضحت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية، من خلال حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها، إسقاط السيارة التالفة، وكان هذا ردًا على أحد الاستفسارات التي تلقتها الإدارة على حسابها الرسمي على تويتر، وقالت فيها، أنه يمكن للمستفيد، إسقاط السيارة التالفة من خلال اتباع الآتي:

القيام بسداد جميع المخالفات المرورية.

يجب أن تكون رخصة السيارة التي ترغب في إسقاطها سارية.

تقديم جميع المستندات الرسمية التي تثبت بيع المركبة لمحلات التشليح، مع مراعاة إحضار اللوحة ورخصة السير حتى تقوم الإدارة بإسقاطها من السجلات.

جاء هذا ردًا من الإدارة على الاستفسار الذي تلقته من أحد المستفيدين، والذي يتساءل من خلاله عن الخطوات التي يمكن القيام بها ليتمكن من إسقاط سيارة تالفة.

مبادرة إسقاط السيارات التالفة

هذا ويذكر أن الإدارة العامة للمرور، كانت قد أطلقت مبادرة مؤخرًا، تقدمت من خلالها لأصحاب السيارات، بطلب التقدم لإسقاط المركبات التالفة من سجلات المرور، بالنسبة للمركبات التالفة أو المهملة، وقالت المرور وقتها أنه يجب على جميع أصحاب المركبات التقدم والاستفادة من القرار الصادر عن مجلس الوزراء، والذي يمنح لأصحاب المركبات مهلة عام واحد، يطلق عليها المهلة التصحيحية، موضحة أن المهلة تبدأ من يوم 28/7/1443.

وتقوم الإدارة العامة للمرور، باستقبال جميع الاستفسارات والشكاوى المقدمة من المواطنين والمقيمين بالدولة، فيما يتعلق بخدمات المرور المقدمة من خلال حساب الإدارة على تويتر، بجنب رقم الإدارة الموحد، بحيث يمكن التوصل مع الإدارة بكل سهولة من خلال الاتصال على الرقم الموحد 993 وسيتم الرد على استفساراتكم في أقرب فرصة.