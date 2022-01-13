نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منظومة منصة إجادة تسجيل دخول ejada.gov.om سلطنة عمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة فعلت وزارة العمل في سلطنة عمان المنصة التي تتبعها برنامج إجادة، تنطلق إجادة بغرض أساسي مرتبط بتقييم أداء الموظفين مما يشكل رقابة ذاتية في إطار من المعايير مثل الأداء والكفاءة مما يسهل لمدير المؤسسة بوضع أفضل تقييم يخص الموظف بكل دقة، وسنتعرف عن لمحة عن أهداف برنامج إجادة ورابط تسجيل الدخول.

برنامج إجادة

منصة إجادة قياس أداء فردي الموظف، وستحفز المدير على صرف نظام المكافاة والتقدير لأي موظف ذو تقييم عالي فيما يتعلق بالأداء اثناء العمل.

برنامج إجادة ومنصة مران تنبثق من إرادة حقيقية لتطوير مستمر بما يرتبط بأساليب تقييم مستويات إنتاجية الموظف داخل المؤسسة وضمن نهج يراد له التكامل تتبناه وزارة العمل بتفعيل برنامج إجادة بهدف الوصول إلى قمة تقييم الأداء الوظيفي الاحترافي في المؤسسات الحكومية والخاصة.

بعد أن قامت وزارة العمل العمانية بتفعيل إجادة بشكل رسمي بعد الانقضاء التجريبي، أصبح كل موظف قادر بالولوج الى إجادة وعمل تسجيل الدخول ejada gov om، وبالتالي قدرة غير محدودة في تسجيل المتدربين لأهدافهم في المنصة وإرفاق المستندات التي تدل على الإنجازات وغيرها.

أهداف منصة برنامج إجادة

1-منظومة إجادة سوف تحسن ثقافة الإجادة على أساس الإنتاجية في العمل وتحسين نظم تقييم الأداء الحالية،2- إجادة إحدى ممكنات رؤية 2040 لدولة عمان.3- ومن المتوقع ان تسهم إجادة في تعزيز الصلة بين الحوافز والترقيات وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمستفيدين.

إجادة تسجيل الدخول

توضح الفقرات التالية تعليمات منصة إجادة التابعة لوزارة العمل العمانية للقيام بتسجيل الدخول للموظف المتدرب:

قم بكتابة رابط إجادة في شريط العناوين بالمتصفح وهو ejada.gov.om او الدخول إلى منصة إجادة برابط مباشر من هنا”.

تعد واجهة موقع إجادة في الصفحة الرئيسة هي صفحة تسجيل الدخول فقط أضف الرقم المدني وكلمة السر.

بعد إضافة حقول البيانات السابقة اعمل دخول وستراها أيقونة باللون الأزق الفاتح، فقط اضغط عليها.

ومن الجيد لفت عناية المستخدم إلى أن كلمة السر يتم الحصول عليها من منصة مران التابعة لوزارة العمل في في سلطنة عمان.

وهكذا تمت الإجابة على سؤال كيف أسجل الدخول في إجادة.

رابط منصة إجادة

سوف يحولكم الرابط التالي إلى منصة برنامج إجادة، فقط قم بالضغط على رابط المنصة المذكور وسوف يوجهم الى صفحة تسجيل الدخول ومن ثم إدخال البيانات اللازمة من الرقم المدني وقيمة كلمة السر للوصول الى واجهة المنصة.