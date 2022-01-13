نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الطلاب الكويت ٢٠٢١ بالرقم المدني “جميع المراحل” من خلال موقع المربع الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد ظهور نتائج الطلاب الكويت ٢٠٢١ بالرقم القومي عبر موقع المربع الالكتروني لخاص بنتائج الكويت وذلك لكافة المراحل التعليمية، وهو ما أدى إلى تزايد البحث بشكل كبير عبر محرك البحث جوجل والكثير من منصات مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة المدارس التي قامت برفع النتائج، حيث أكدت لجان الامتحان على الانتهاء من تصحيح جميع أوراق امتحانات الطلاب وفقا للوقت المحدد، وذلك استعدادا لرفعها بشكل رسمي عبر موقع الوزارة، ومن خلال التقرير التالي سوف نتعرف بالتفصيل على رابط المربع الالكتروني لنتائج الطلاب وزارة التربية الكويت.

نتائج الطلاب الكويت ٢٠٢١ بالرقم المدني

كشفت وزارة التربية والتعليم عن أسماء المدارس التي شرعت في رفع نتائج الطلاب الكويت ٢٠٢١ بالرقم المدني، كما فعلت رابط الموقع الرسمي الذي يمكن من خلاله الاطلاع عن نتائج الطلاب في كافة المستويات التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وذلك بشكل الكتروني دون أي عناء، خاصة مع انتشار فيروس كورونا في الكثير من المناطق في دولة الكويت.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت ٢٠٢١ بالرقم المدني

الآن أصبح بإمكان جميع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت ٢٠٢١ بالرقم المدني، وذلك من خلال الدخول إلى موقع المربع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم وذلك باتباع الخطوات المدرجة أدناه:

أولا: يجب على الطالب أو ولي أمره أن يقوم بالولوج مباشرة إلى موقع المربع الإلكتروني وزارة التربية والتعليم .

. ثانيا: من الصفحة الرئيسية يتم النقر على المرحلة التعليمية التابع لها الطالب.

ثالثا: يجب كتابة الرقم المدني الخاص بالطالب في مكانه المخصص.

ثالثا: يقوم المستعلم بالنقر على أيقونة بحث لكي تظهر النتيجة بكامل تفاصيلها.

رابعا: الانتظار لحظات حتى ظهور النتيجة النهائية، بعد أن يتم اعتمادها.

ومن الجدير بالذكر أنه تم عقد مؤتمر صحفي من قبل وزير التربية والتعليم أعلن فيه عن ظهور نتائج الطلاب الكويت، وأوضح سيادته من خلال المؤتمر الرسمي كم المجهودات التي بذلتها الوزارة لتامين لجان الامتحانات حفاظا على حياة وصحة الطلاب من اتخاذ وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية التي ساعدت بشكل كبير في الحد من انتشار الوباء.