نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة في السعودية.. المرور يوضح آلية إصدار رخصة الأجرة للسيدات 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخرًا، عن قرارها الخاص، بمنح النساء بالدولة، فرصة التقديم على الرخصة العامة واستخراجها، وقالت الجهة المنظمة، أن إمكانية التقديم واستخراج الرخصة العامة متاح للراغبات من خلال 18 مدرسة مخصصة لتعليم القيادة بالسعودية، موضحة أو المدارس متاح بعدد من المدن ويمكن التقديم بأي منها بكل سهولة حسب الرغبة، وتخضع عملية إصدار رخصة القيادة للسيدات لآلية سنقوم بالكشف عنها لكم.

إصدار رخصة الأجرة للسيدات

نشر المرور السعودي على حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، تدوينة بكشف من خلالها عن إتاحة الفرصة للسيدات بالسعودية، للتقديم على رخصة الأجرة العامة، مضيفًا أن التقديم متاح من خلال 18 مدرسة مخصصة لتعليم القيادة ومنتشرة بعدد من المدن بالدولة، فكتب المرور في التدوينة التي قام بنشرها منذ ساعات:

يمكن التقدم للحصول على رخصة الأجرة العامة للسيدات في عدد من مدارس تعليم القيادة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

مدارس تعليم القيادة بالمملكة

وكانت المدارس التي تم الكشف عنها والمخصصة لتعليم القيادة للسيدات من الراغبات بالمملكة، تمثل 18 مدرسة تم تخصيصها في عدد من محافظات الدولة، بحيث يمكن للمرأة السعودية التقديم في تلك المدارس والحصول على الرخصة بعد الانتهاء من الدورة التدريبية والخضوع للاختبار واجتيازه، وجاءت المحافظات المتواجد بها المدارس تشمل القائمة التالية:

مدينة الرياض

مدينة جازان

مدينة حائل

مدينة الشرقية

مدينة عسير

مدينة الجوف

مدينة الطائف

مدينة جدة

مدينة نجران

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الجدير بالذكر، أن السماح للنساء بالقيادة والبدء في إتاحة خدمة استخراج رخصة القيادة بالمملكة، جاء بناء على القرار السامي الذي تم إصداره بتاريخ 10/10/1439 هجريًا، وجاء نص القرار وقتها يشير إلى اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور واللائحة التنفيذية المعمول بها على كلًا من الذكور والإناث بالمملكة.

فضلًا عن قرار تشكيل لجنة تضم عناصر من وزارات “المالية والداخلية والتنمية الاجتماعية والعمل”، تقوم بدراسة جميع الترتيبات اللازمة لتنفيذ القرار، وفق الضوابط النظامية والشرعية المعمول بها، واعتبر القرار الصادر وقتها الدولة بمثابة الحارس للقيم الشرعية والقائم على رعايتها، وكان لهذا الأولوية في جميع القرارات التي تم اتخاذها بهذا الشأن.