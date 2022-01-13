حل مشكلة رفض الضمان الاجتماعي المطور 2022

بالتزامن مع إعلان نتائج الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور يواجه العديد مشكلة عدم قبول الطلب ما يعني عدم قدرتهم على صرف معاش الضمان الاجتماعي ومنهم من يقع في خطأ الانتظار ريثما يتم دراسة الطلب مرة أخرى دون أن يقوم بفحص الأسباب التي حالت دون صرف دعم الضمان المطور وربما تضيع عليه فرصة الحصول على المعاش الضماني لعدة أشهر بسبب إغفاله لطريقة حل المشكلة التي بسببها تم رفضه في نتائج الأهلية.

ما هو الضمان الاجتماعي المطور ؟

في الماضي كانت السعودية تقدم معاش الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة ومن ذوي الدخل المحدود لكن تم تحديث طريقة وشروط الضمان الاجتماعي بحيث تتحول الأسرة من أسرة محتاجة إلى أسرة منتجة من خلال توفير فرص عمل أو مشروعات صغيرة ضمن مشروعات الأسر المنتجة لتحفيز الأسر على العمل وزيادة الدخل حيث يتم تحديد مبلغ الضمان بناء على قيمة دخل الأسرة الشهري.

حد الدخل المانع من الضمان الاجتماعي

تم ربط معاش الضمان الاجتماعي بعدد أفراد الأسرة ومتوسط الدخل الشهري لكل الأفراد بحيث يتم صرف 1000 ريال لرب الأسرة بد أقصى و550 ريال لكل فرد تابع بشرط ألا يتجاوز الدخل الحد المانع من الصرف مثلا إن كان فرد واحد دخله 2000 ريال يستحق مساعدة بقيمة 1000 ريال، أما في حالة وجود فرد وتابع يصبح الدعم 1550 ريال بشرط ألا يتجاوز الدخل 2500 ريال وهكذا حيث يصل الدعم إلى 5000 ريال في حالة الأسرة التي تتكون من 15 فرد وبدخل شهري لا يزيد عن 10 الآف ريال.

حل مشكلة رفض الضمان الاجتماعي

بعد الاعلان عن نتائج الأهلية تكون النتيجة واحدة من اثنتين :

قبول الطلب ويتم إرسال رسالة تأكيد للمستفيد على الهاتف الجوال المسجل لدى الضمان الاجتماعي تتضمن موعد صرف دعم الضمان الاجتماعي.

الحالة الثانية رفض الطلب لعدم الأهلية وهنا يجب الدخول على تفاصيل الطلب ثم البحث في الأسباب التي أدت إلى رفض الطلب والتي قد تشمل :