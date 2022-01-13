بدء انسحاب قوات حفظ السلام بقيادة روسيا من كازاخستان

جدة - نرمين السيد - وكانت منظمة معاهدة الأمن الجماعى، قد أعلنت، أمس، أن انسحاب هذه القوات التابعة لها من كازاخستان سيبدأ، اليوم الخميس، على أن يُستكمل فى غضون 10 أيام.
يشار إلى أنه مطلع الشهر الجارى، شهدت كازاخستان مظاهرات رافضة لزيادة أسعار الوقود، سرعان ما تحولت إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن فى عدد من المدن، تعرضت خلالها مبان حكومية لأعمال تخريب.
وعقب ذلك، أعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعى إرسال قوات حفظ سلام بعد مناشدة رئيس كازاخستان قادة الدول الأعضاء مساعدة بلاده فى التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابى".
وتشمل قوات حفظ السلام الجماعية، بالإضافة إلى قوات روسيا وحدات من القوات المسلحة لبيلاروسيا وأرمينيا وطاجيكستان وقرغيزستان.
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