الفلبين: تقليل فترة الحجر الصحى لمصابى كورونا ومخالطيهم المحصنين

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة فلبين ستار المحلية، اليوم الخميس، أنه بموجب الإرشادات المحدثة، سيتم تقليل فترة العزل للحالات المحتملة غير المصحوبة بأعراض والحالات الخفيفة إلى سبعة أيام، بشرط أن يكونوا محصنين بالكامل ضد فيروس كورونا، مع استمرار فترة العزل لمدة 10 أيام للمحصنين جزئيا وغير المحصنين.
وبحسب تحديث وزارة الصحة الفلبينية، سيحتاج الأفراد الذين يعانون من أعراض معتدلة بغض النظر عن حالة التطعيم، إلى الخضوع للحجر الصحى لمدة 10 أيام.
وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية استمرار فترة العزل لمدة 21 يوما للحالات الشديدة والحرجة وأولئك الذين يعانون من نقص المناعة.
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