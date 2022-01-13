مقتل 11 من داعش فى ضربات جوية روسية على سوريا

جدة - نرمين السيد - وتنوى القوات الروسية، بدء حملة عسكرية واسعة بإشراف مباشر من ضباط روس فقط للبحث عن عناصر تنظيم داعش المتوارين في بادية تدمر والذين تصاعد نشاطهم فى عموم البادية السورية في الآونة الأخيرة. وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

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