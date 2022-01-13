كمبوديا: تأجيل اجتماع وزراء خارجية رابطة آسيان بشأن ميانمار

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكمبودية - فى تصريحات مقتضبة نشرت اليوم - إنه تقرر تأجيل هذا الاجتماع لأن بعض الوزراء ذكروا أن هناك صعوبات تعرقل حضورهم هذا الاجتماع.
وأكد المتحدث أن سبب التأجيل يرجع إلى أن كثيرا من وزراء رابطة "آسيان" لديهم صعوبات فى السفر للمشاركة فى الاجتماع؛ ولكنه لم يحدد أى موعد جديد لهذا الاجتماع.
يذكر أنه كان من المقرر عقد هذا الاجتماع يومى 18 و19 يناير الحالى، وأنه أول اجتماع لرابطة "آسيان" تحت رئاسة كمبوديا، وأنه يأتى وسط إنقسامات بشأن كيفية التعامل مع المجلس العسكرى الحاكم الذى إستولى على السلطة فى ميانمار خلال العام الماضى، وقاد حملة دامية ضد آلاف من المعارضين له.
وكان رئيس الوزراء الكمبودى هون سين قد اجتمع مع الحاكم العسكرى فى ميانمار مين أونج هلاينج خلال الأسبوع الماضى، ما أثار القلق من احتمال أن يؤدى ذلك على تقويض جهود دولية لفرض عزلة على المجلس العسكرى الحاكم فى ميانمار.
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