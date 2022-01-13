كورونا حول العالم.. قفزة قياسية فى أمريكا وارتفاع إصابات الهند

جدة - نرمين السيد - وذكرت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس، إن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و510 آلاف و327 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 62.7 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 36 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.6 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ843 ألفا و624 وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ620 ألفا و507 وفيات ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة الهند بإجمالى وفيات 484 ألفا و655 وفاة.