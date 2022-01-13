الطيران الكويتى: تحويل بعض الرحلات القادمة للبلاد إلى مطارات مجاورة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الإدارة فى بيان صحفى على موقعها "تويتر"، أن تحويل تلك الرحلات إلى المطارات المجاورة؛ جاء نظرا إلى انخفاض الرؤية الأفقية فى مطار الكويت الدولى بسبب الضباب الكثيف.
وكانت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ذكرت على موقعها الإلكترونى، أن البلاد تشهد حاليا انخفاضا فى الرؤية الأفقية؛ بسبب الضباب تصل إلى أقل من ألف متر وقد تنعدم فى بعض المناطق.
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