رابط التسجيل في منصة دعم الكهرباء الأردنية kahraba.gov.jo شروط التقديم للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة

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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في منصة دعم الكهرباء الأردنية kahraba.gov.jo بالأردن بعد أن أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن التسجيل في منصة دعم الكهرباء للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة بالمملكة الأردنية، ونظراً لارتفاع تعريفة الكهرباء بالأردن، فقد شهدت منصة دعم الكهرباء إقبال هائل من قطاعات عديدة من المجتمع الأردني نظرا لارتفاع أسعار شرائح الكهرباء، وذلك في سعي المواطنين للاستفادة من الدعم الذي تقدمه هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وهذه مبادرة طيبة من الحكومة الأردنية لتنظيم التعرفة الكهربائية من خلال خطة جديدة وضعتها الحكومة الأردنية لإعادة تنظيم هيكل التعرفة الكهربائية، وذلك بهدف تخفيض التكلفة التي يدفعها المواطن لفاتورة استهلاكه للكهرباء، وذلك على عكس كثير من الدول التي قامت مؤخراُ برفع أسعار الكهرباء والطاقة لديها، ورغم قلة الشكاوى من أي ارتفاع في أسعار الكهرباء من المشتركين الأردنيين، خاصة في قطاع الاستهلاك المنزلي، إلا أنه قد انطلقت تلك المبادرة لتخفيف الأثار الاقتصادية على مواطني المملكة الهاشمية.

رابط التسجيل في منصة دعم الكهرباء الأردنية kahraba.gov.jo شروط الاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة

وتجدر الإشارة إلى أن الفئات المستهدفة من دعم الكهرباء بالأردن هي قطاع الاستهلاك المنزلي، والقطاع الاقتصادي، وذلك من خلال تحقيق أهداف الخطة التي وضعتها لجنة تنظيم التعرفة الكهربائية الجديدة، حيث سيتم من خلال تلك الخطة إزالة التشوهات بالتعرفة الكهربائية الحالية، حيث سيتم توجيه الدعم الحكومي لفواتير الكهرباء الخاصة بالمشتركين في قطاع الاستهلاك المنزلي، وذلك بعد اعتماد هيكل تعرفة جديد، وتتسم التعريفة الجديدة بسهولة أكبر عبر تقليل عدد الشرائح المستهلكة للكهرباء وفق أكثر بساطة حيث تم تقليل عدد شرائح التعرفة لكمية الاستهلاك، مما يسهل على المستهلكين قرأة فواتير الاستهلاك وفهمها.

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن انفجراف يوضح دعم الكهرباء بالاردن

هذا وقد نشر رابط موقع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن انفجراف يوضح كافة تفاصيل الاستفادة من دعم الكهرباء، وذلك لسهولة التعرف على وجه الاستفادة من مبادرة دعم الكهرباء بالأردن، ويمكن التعرف على ذلك من خلال الصور التالية:

ومن الجدير بالذكر أن خفض تكلفة استهلاك الكهرباء على القطاعات الاقتصادية، جاء بعد دراسة مُعمقة للتأثيرات التي ألحقتها جائحة فيروس كورونا المستجد لدى المواطن والأنشطة الاقتصادية بالمملكة الأردنية، لذلك كان لِزاما الحكومة الأردنية السعي لإزالة تشوهات التعرفة الكهربائية الحالية، وذلك تحقيقا لمطالب القطاعات الاقتصادية الأساسية والحيوية، وكذلك القطاع المنزلي، وذلك في إطار توجه الحكومة لتخفيف الأعباء المالية لضمان الاستمرار والصمود في وجه التحديات الاقتصادية الحالية.

شرائح تعريفة استهلاك الكهرباء المنزلية المدعومة

من 1 – 300 ك. و. س / شهر 50 من 301 – 600 ك. و. س / شهر 100 أكثر من 600 ك. و. س / شهر 200

kahraba.gov.jo التسجيل على منصة دعم الكهرباء دعم (منزلي – مؤسسات)

تم بالفعل التسجيل على منصة التسجيل للاستفادة من على الطاقة الكهربائية للأردنيين والفلسطينيين المقيمين بالمملكة الأردنية، وذلك من خلال المنصة التي تم انطلاقها تجريبيا، إلا أن المنصة تواجه الكثير من الأعطال نظرا لكثافة الدخول على منصة دعم الكهرباء، لذلك يرجى إعادة المحاولة حتى يتم التمكين من التسجيل، هذا وسيتم تطبيق تنفيذ الدعم بداية شهر أبريل 2022، وذلك بعد الانتهاء من عملية التقديم والتسجيل.

طريقة وخطوات التسجيل في دعم الكهرباء

يتم التسجيل الإلكتروني في “منصة دعم الكهرباء“. يقوم باختيار نوع التسجيل. يتم تسجيل جميع البيانات ورمز التحقق والتعرف على الشروط.

وتجدر الإشارة إلى البيان الذي أصدرته هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وذلك بخصوص التقديم والتسجيل على رابط موقع منصة دعم الكهرباء، حيث أشار البيان إلى أنه لم يتم تفعيل فتح باب التقديم بعد، وأن المنصة في دور الانطلاق التجريبي فقط، وجاء هذا البيان بعد تعدد الشكاوى من عدم استطاعة الراغبين في التقديم على دعم الكهرباء من إمكانية التسجيل.

شروط التسجيل للحصول على دعم التعرفة المنزلية والفئات المستفيدة