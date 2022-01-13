انفجار بريف حلب الشمالى.. وأنباء عن إصابات

جدة - نرمين السيد - أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، وقوع انفجار ضمن حى العصيانة وسط مدينة أعزاز بريف حلب الشمالى، الأمر الذى أدى إلى مقتل عسكرى وإصابة آخرين بجروح.





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