هل جرعة أسترازينيكا المعززة فعالة ضد متحورات كورونا؟.. العلماء يجيبون

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الصحة فى بريطانيا، قد أعلنت تسجيل 129.587 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتم تسجيل 398 حالات وفاة جديدة بـ"كوفيد-19"، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية. كما أشارت الصحة البريطانية فى بيانها اليومى لمعرفة مستجدات فيروس كورونا، إلى تزايد العدد الإجمالى لحالات الإصابة لتصل إلى 148.621.38 حالة إصابة، وارتفع العدد الإجمالى لحالات الوفاة إلى 151.007 حالات وفاة، وذلك منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

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