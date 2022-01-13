جدة - نرمين السيد - وقال الناطق الرسمى باسم مديرية أربيل، الرائد سركوت كارش، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "السيول غطت مناطق برايتي، وشورش، وهوليرنوى، وسيداوة، وتقاطع مجلس الوزراء فى أربيل".
وأضاف أن السيول أدت إلى أضرار مادية ولم يتم حتى الأن تسجيل أى خسائر بشرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيول تضرب أربيل العراقية وتتسبب فى أضرار مادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.