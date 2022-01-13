سيول تضرب أربيل العراقية وتتسبب فى أضرار مادية

جدة - نرمين السيد - وقال الناطق الرسمى باسم مديرية أربيل، الرائد سركوت كارش، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "السيول غطت مناطق برايتي، وشورش، وهوليرنوى، وسيداوة، وتقاطع مجلس الوزراء فى أربيل".

وأضاف أن السيول أدت إلى أضرار مادية ولم يتم حتى الأن تسجيل أى خسائر بشرية.