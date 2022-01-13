إضراب معلمى فرنسا احتجاجا على تدابير كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، قدر أول اتحاد ابتدائى أن 75% من معلمى المدارس الابتدائية نظموا إضرابا، وأن نصف المدارس أغلقت أبوابها ضمن ما وصفته الصحيفة الفرنسية، كجزء من التعبئة الوطنية ضد بروتوكول الصحة.
وكتب الاتحاد فى بيان، أن هذه التعبئة التاريخية بحجمها على مدى السنوات العشرين الماضية ليست ضربة ضد الفيروس، لكنها لتوضيح الاعتراض المتزايد فى المدارس.
وأدان الاتحاد ما وصفه بـ تدهور ظروف العمل، والأكاذيب الدائمة لوزير التربية والتعليم جان ميشيل بلانكر، تعليقًا على تصريحاته التى قال فيها: لا نعرف ضربة ضد فيروس.
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