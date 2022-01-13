تعرف على أهم مواصفات وسعر لاند روفر ديسكفري 2022 بالصور والأسعار في السعودية وقطر

مواصفات لاند روفر ديسكفري 2022 السيارة الإنجليزية من فئة SUV الرياضية التي تقوم بعملها على أكمل وجه في كثير من الطرقات القاسية، كما أنها تتواجد في الأسواق بأكثر من طراز حازت على إعجاب الكثير من دول الخليج، حيث أنها تتناسب مع المناخ هناك فهي مصممة لتلائم السير على جميع الأراضي منها الرملية والوحلة والمرتفعات وكذلك المنحدرات، كما أن تصميمها الخارجي جذاب جدا والداخلي مريح للغاية، ويساعد القائد لضمان سلامته فاليوم في هذا المقال سنوافيكم بتفاصيل مفصلة عنها.

مواصفات لاند روفر ديسكفري 2022

لاند روفر ديسكفري السيارة الشبابية الرياضية التي أثبتت فاعليتها في أدائها في أصعب الطرقات جعلتها في المقدمة ثبات عالي في السرعات العالية تقنية عالية في التحكم تجعلك تتحكم ة فوق المرتفعات أو المنحدرات دون أن تنزلق تمتلك قدرة سحب تصل إلى 8200 رطل.

أنظمة الامان والسلامة

من أكثر الأشياء التي تسبب الحوادث على الطرقات هو النوم أثناء السير، لذلك قامت الشركة المنتجة للسيارة بنظام مراقبة سلوك السائق أثناء السير، وهذا من خلال مستشعر وتنبيهات كما أنها تدعم وجود مكابح للطوارئ ووجود تنبيهات لتجنب الاصطدام والمساعدة على ركن السيارة.

فئات لاند روفر ديسكفري 2002

هذه السيارة طرحت في الأسواق من خلال ثلاثة من الطرازات المختلفة، ولكن الاختلاف فيما بينهما ليس بالكثير وإنما في بعض الأشياء من حيث الكماليات أو قوة المحرك، فإذا كنت ترغب في اقتناء هذه السيارة فالأفضل أن تختار النسخة الأصلية فالاختلاف فالإضافات ليست كثيرة ولكن فرق السعر كبير جدا.

أسعار لاند روفر ديسكفري 2022