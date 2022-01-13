نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك القادمة كاس الرابطة والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الكثير من عشاق ومحبي نادي الزمالك المباراة الاولي للفريق في البطولة الجديدة والرسمية وهي كاس الرابطة. والتي أعلنت عنها الرابطة المصرية واتحاد الكرة المصري منذ أيام قليلة ويشارك بها جميع فرق الدوري المصري والمكون من 18 فريق فهذه البطولة أنشئت لخلق روح التنافس بين الفرق المتواجدة في الدوري الممتاز وإعطاء الجميع فرصة الفوز ببطولة رسمية جديدة والحصول علي المكافاة المادية.

موعد مباراة الزمالك القادمة كاس الرابطة

ويستعد الفريق الأبيض الزمالك المصري بقيادة الفرنسي باتريس كارتريون المدير الفني للفريق للمشاركة في أولي مباريات البطولة امام فريق أنبي المتواجد معه في المجموعة الخاصة به. ومن المقرر ان تقام مباراة نادي الزمالك امام انبي يوم الجمعة غدا والموافق 14 يناير 2022 وسوف تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية ونصف مساء بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

من ضمن الفرق الأخرى المتواجدة ضمن مجموعة نادي الزمالك في كاس الرابطة هو فريق فاركو وغزل المحلة وانبي وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش وستذاع المباراة علي قنوات اون سبورت المفتوحة لكي يستطيع جميع محبي ومتابعي نادي الزمالك مشاهدة المباراة بسهولة ومتابعة المباريات بسهولة عبر القمر الصناعي نايل سات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وانبي

يمكنك متابعة مباراة الزمالك وانبي في بطولة كاس الرابطة علي قناة اون تايم سبورت 1 وملعق المباراة سيكون حاتم بطيشه ويدخل الفريق المباراة للفوز بها وحصد الثلاث نقاط. كما يسعي المدير الفني لدراسة نقاط الضعف والقوة الخاصة بفريق انبي من اجل الوقوف عليها واستغلالها للفوز علي فريق انبي في المباراة التي ستجمعها غدا.

كما ان الجهاز الفني لنادي الزمالك طالب كافة اللاعبين بالتركيز الشديد طوال المباراة وعدم التهاون من أجل الفوز وعدم تصعيب المباراة علي اللاعبين. خاصة وان هناك العديد من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق عن الفريق في هذه المباراة لانضمامها للمنتخب الوطني في بطولة كاس أمم افريقيا 2021.

مباراة الزمالك القادمة في كأس الرابطة

قامت إدارة نادي الزمالك الفترة الماضية بصرف مكافئات للاعبين من أجل تحفيزهم ومكافئات الدوري الخاص بالموسم الماضي. كما وعدتهم الإدارة بصرف العديد من المكافاة خلال الفترة القادمة من أجل التحفيز ورفع المعنويات لدي اللاعبين للفوز في المباريات وحصد المزيد من البطولات.