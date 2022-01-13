الكرملين: فرض عقوبات أمريكية على بوتين «تجاوز للحدود»

جدة - نرمين السيد - أدان المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، تصريحات حلف شمال الأطلسى الأخيرة حول أماكن تواجد القوات الروسية، قائلا "لا يمكن للناتو أن يعطينا تعليمات بشأن أماكن نشر قواتنا".





وأضاف أن محادثات أمس بين روسيا والغرب لم تكن ناجحة، مشيرا إلى أن التلويح بعقوبات غربية على روسيا خلال المحادثات محاولة لممارسة ضغوط. وتابع بأن مشروع الديمقراطيين لفرض عقوبات على روسيا سلبى للغاية، مؤكدا أن فرض عقوبات أمريكية على الرئيس فلاديمير بوتين سيكون بمثابة "تجاوز للحدود". وفى يومى 9 و10 يناير، عقدت روسيا والولايات المتحدة مشاورات فى جنيف حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك عٌقد اجتماع لمجلس روسيا والناتو فى بروكسل، وستعقد مشاورات أخرى فى إطار منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، فى فيينا.

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