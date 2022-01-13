برهم صالح يقدم أوراق ترشحه لمنصب رئاسة العراق

جدة - نرمين السيد - يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقى المنتخب، محمد الحلبوسي، كان أعلن، يوم الأحد الماضى، فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، موضحاً أن "فترة الترشيح تمتد لـ 15 يوما".
وانتخب مجلس النواب بدورته الخامسة، الأحد الماضى "الحلبوسى" رئيسًا له لدورة ثانية على التوالى، كما انتخب حاكم الزاملى لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس، وشاخوان عبد الله لمنصب النائب الثانى.
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