نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع نتائج الطلبة بالكويت بالرقم المدني للجميع مراحل العام الدراسي ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط موقع نتائج الطلبة بالكويت بالرقم المدني app.moe.edu.kw/resultcloud بالرقم المدني للجميع مراحل العام الدراسي ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ للفصل الدراسي الأول، حيث بدأت وزارة التربية والتعليم الكويتية نشر وإعلان نتائج الطلاب بجميع المراحل الدراسية عدا الصف الثاني عشر الذي أوشك طلابه على الانتهاء من الاختبارات، ومع أهمية الاستعلام عن نتائج وزارة التربية لنتيجة الطلبه، فقد أعددنا هذا التقرير الضي يسهل ويُيسر على الطلاب والطالبات التعرف عن نتائجهم من خلال رابط موقع وزارة التربية لنتائج الطلاب، وتحتل البوابة التعلية الكويتية أهمية كبيرة لدى قطاعات الطلاب بجميع مراحل الدراسة.

رابط موقع نتائج الطلبة بالكويت بالرقم المدني app.moe.edu.kw resultcloud بالرقم المدني

وتجدر الإشارة إلى أن نتائج الطلبة للفصل الدراسي الأول بجميع المراحل بدأ من الصف الأول وحتى الصف الحادي عشر يتم نشرها تباعاً، لذلك يتابع الطلاب وأولياء أمورهم إعلان نتائج المدارس الكويتية للفصل الدراسي الأول، وحتى يتمكن الطلاب عن التعرف عن نتيجتهم يمكنهم زيارة رابط إحصائيات المدارس على موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية، حيث يتم الإعلان عن مجموع المدارس التي رفعت النتائج حتى هذه اللحظة، وذلك حسب المنطقة التعليمية التي تتبعها تلك المدارس، أما عن عدد المدارس التي تم إعلان نتائج طلابها حتى الآن، فقد بلغ عدد تلك المدارس 684 مدرسة وبيانها كالتالي:

المدارس التي أعلنت نتائج الطلبة بالكويت

رابط أسماء المدارس التي أعلنت نتائج الطلبة بالكويت المنطقة التعليمية عدد المدارس قائمة أسماء المدارس حولي 77 قائمة أسماء المدارس التربية الخاصة 21 قائمة أسماء المدارس مبارك الكبير 70 قائمة أسماء المدارس التعليم الخاص 6 قائمة أسماء المدارس الجهراء 96 قائمة أسماء المدارس التعليم الديني 16 قائمة أسماء المدارس الفروانية 114 قائمة أسماء المدارس العاصمة 122 قائمة أسماء المدارس الأحمدي 162

تعديل موعد إجازة نصف العام بعد إعلان نتائج الطلاب بالكويت

ومع انتهاء الاختبارات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول، صرح دكتور على اليعقوب وهو وكيل وزارة التربية، صرح بصدور بيان صحفي بالقرار الخاص بتعديل موعد إجازة نصف العام لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، حيث بدأت الإجازة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 11 يناير 2022، ذلك ما عدا المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة.

هذا ويمكن من خلال رابط موقع وزارة التربية الكويتية الاستعلام عن نتيجة الطلاب بجميع المدار بالكويت، وهي البوابة التعليمية الكويتية الرسمية app.moe.edu.kw حيث يمكن من خلال تلك البوابة استخراج النتائج برقم السجل المدني إلكترونيا دون تكبد عناء ومشقة الذهاب للمدرسة للاستعلام عن نتائج الطلبة.

الاستعلام على موقع المربع الإلكتروني لنتائج طلبه الكويت 2022

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية أو موقع الصندوق الإلكتروني.

انقر فوق أداء الطالب الكويتي 2022 .

اختر المرحلة التعليمية “الأساسية والمتوسطة”.

أدخل الرقم المدني للطالب.

أضغط على كلمة “بحث”.

ونحن من خلال موقعنا نقدم أسمى أيات التهاني للنجاحين من الطلاب والطالبات لمن ظهرت نتائجهم، ونتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح، أما من لم يتم إعلان نتائجهم من الطلبة والطالبات، فنحن على تواصل دائم معهم من خلال التعليقات للرد على أي استفسارات أوتساؤلات أو صعوبات قد تواجههم في معرفة نتائجهم أو طريقة الاستعلام عن النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم، والبوابة التعليمية الإلكترونية بالكويت.