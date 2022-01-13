رابط تسجيل وظائف وزارة الصحة 1443 لحملة البكالوريوس داخل الأمن السيبراني وأمن المعلومات

رابط تسجيل وظائف وزارة الصحة، منذ أن تم الإعلان من قبل وزارة الصحة السعودية، عن أماكن شاغرة في الأمن السيبراني وأمن المعلومات، وقد ازداد البحث بشكل كبير جداً، عبر شبكة الانترنت، عبر محرك البحث الشهير جوجل، لمعرفة كيفية التقديم ، وماهي شروط التي تتوافر في المتقدم لشغل الوظيفة، وماهي المستندات والأوراق المطلوبة من المتقدم لكي يقبل في الوظيفة، وماهو الرابط الإلكتروني الخاص بالتسجيل، وماهو موعد التقديم والانتهاء من التقديم، حيث كل هذه التساؤلات سوف نجيب عليها في هذا المقال.

رابط تسجيل وظائف وزارة الصحة

تعلن وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف. لحاملي البكالوريوس وذلك في التخصصات الآتية: (أمن سيبراني – أمن معلومات). حيث وضحت أن التقديم سيكون متاحاً لخريجي هذه التخصصات. وذلك إبتداءاً من يوم الأحد القادم الموافق 16/1/2022م – الموافق 13/6/1443هــ. ويستمر التقديم أسبوعان حيث يتم الانتهاء من التقديم. يوم الخميس الموافق 20/1/2022م – الموافق 17/6/1443هــ. عبر بوابة التوظيف بوزارة الصحة. وذلك وفق شروط معينة قد وضعتها.

شروط وزارة الصحة للتوظيف أمن السيبراني وأمن المعلومات والمستندات المطلوبة

إرفاق وثيقة التخرج موضح بها التقدير العام – والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي – وتاريخ التخرج.

وبالنسبة للحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم – ومفاتيح المعدل – والسجل الأكاديمي.

طباعة شهادة التأمينات ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات سابقة.

يجب الاحتفاظ بنسخة مطبوعة من طلب التقديم الالكتروني. لكي يتم تقديمه إلى اللجنة المكلفة باستكمال اجراءات التعيين. وذالك في حالة القبول المبدئي.

أنه بعد القبول المبدئي يتم عمل مقابلة شخصية.

كيفية التقديم عبر بوابة توظيف