فرنسا تخفف قيود السفر مع سياح بريطانيا

جدة - نرمين السيد - قال وزير السياحة الفرنسى جان باتيست لوموان، إنه سيتم السماح للسائحين البريطانيين الذين تم تحصينهم بالكامل ضد كوفيد-19 بدخول الأراضى الفرنسية مرة أخرى اعتبارًا من يوم غد الجمعة.
وأضاف لوموان: أنه يشترط لدخول فرنسا إجراء اختبار سلبى قبل ما لا يزيد عن 24 ساعة قبل المغادرة، موضحا أن المرسوم الرسمى سينشر صباح الغد، وستدخل القواعد المخففة حيز التنفيذ على الفور.
وكانت فرنسا قد فرضت حظرًا على دخول المسافرين البريطانيين إليها للمرة الأولى فى 20 ديسمبر الماضى خشية انتشار متحور أوميكرون، وأصبح الحظر سارى المفعول منذ ذلك الحين.
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