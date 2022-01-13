عاجل- الصحة العالمية تعلن زيادة قياسية فى إصابات كورونا بالشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - وبحسب المنظمة العالمية، فأنه رغم ارتفاع الإصابات بكورونا فى الشرق الأوسط لكن الوفيات انخفضت بنسبة 13%، مشيرة إلى أن هناك 6 دول بمنطقة شرق البحر المتوسط طعمت نحو 10% من سكانها.

وفيما يخص متحور أوميكرون، قالت المنظمة إن هناك 15 دولة من بين 22 دولة بشرق المتوسط سجلت حالات إصابة بالمتحور الجديد.

ويحتل متحور أوميكرون الجديد مكانة كبيرة حاليا فى بحوث العلماء حيث أنه أحدث سلالات كورونا ولاتوجد معلومات وفيرة عنه ومما يزيد الوضع سوء أنه يستطيع الانتشار بين البشر بشكل سريع جدا.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من زيادة عدد الإصابات بمتحور أوميكرون الجديد خلال الفترة المقبلة خاصة أنه يحتوى على عدد غير مسبوق من الطفرات.

بالإضافة إلى ذلك، تنتشر السلالة الجديدة بسرعة فى البلدان التى تتمتع بمستويات عالية من المناعة السكانية، ولا تزال غامضة ومجهولة الأسباب الدقيقة لذلك.

فى وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية، عقب اجتماع طارئ، إن النوع الجديد من فيروس كورونا الذى تم اكتشافه فى جنوب إفريقيا، يثير القلق.

أما عن الدول التى سجلت أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا حتى الآن، فتأتى الولايات المتحدة فى صدارة تلك الدول إذ سجلت أكثر من 62.7 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 36 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.6 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ843 ألفا و624 وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ620 ألفا و507 وفيات ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة الهند بإجمالى وفيات 484 ألفا و655 وفاة.