رئيس الوزراء البريطاني يلغي زيارته إلى مقاطعة لانكشاير بسبب كورونا

ألغى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، زيارة كانت مرتقبه له إلى مقاطعة لانكشاير، بعد أن ثبتت إصابة أحد أفراد أسرته بفيروس كورونا.
وقال متحدث باسم مكتب جونسون، إن رئيس الوزراء سيتبع التوجيهات الرسمية، بما في ذلك إجراء اختبارات يومية، وسيحد من الاتصال بأشخاص آخرين.
ويأتي إلغاء الزيارة إلى لانكشاير، في الوقت الذي يواجه فيه جونسون دعوات من بعض كبار المحافظين، بالإضافة إلى حزب العمل والحزب الوطني الاسكتلندي والديمقراطيين الأحرار، للاستقالة، بعد اعترافه بأنه حضر تجمعا في داونينغ ستريت خلال الإغلاق الأول بسبب فيروس كورونا.
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