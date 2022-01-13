ثبيت DSL 2022 DreamLeague Soccer الأصلية تحديثات انتقال اللاعبين

DSL 2022 دريموليج سوكر واحدة من أكثر الألعاب التي تحاكي كرة القدم متعة وهي من تطوير فرست تاتش جيمز وتعتبر من أكثر ألعاب كرة القدم تميزا حيث انك في اللعبة ليس لاعب فقط بل أن المدير الفني ومالك النادي ويتثمل تميز اللعبة إنك لابد ان تكون علي معرفة بمهارات التدريب حيث يتطلب منك تكوين فريق قوي قادر علي حصد البطولات فتبحث في البداية علي لاعبين ذو مستوي متوسط وتقوم بزيادة المهارات الخاصة بهم لتحقيق الانتصارات وجمع الأموال حتي تستطيع بعد ذلك شراء لاعبين ذو مستوي أعلي ونتعرف الأن علي أهم ما يميز DSL 2022 وطريقة تثبيت اللعبة علي جوالك بعد تحديث أنتقالات اللاعبين الأخيرة.

أهم مميزات 2022 Dream League

إمكانية تدريب فريق معين من اختيارك والتدرج به للمنافسة في اكبر الملتقيات الكروية, على سبيل المثال الديربي , البطولات بل حتى الكلاسيكو ,هذا الشيء الذي لن تجده في باقي الالعاب الاخرى.

من خلال لعبة دريم ليج سوف تتمكن من بناء ملعب خاص بفريقك وتهيئته بالطريقة التي تراها مناسبة وهذا عن طريق الموارد التي تمتلكها في حسابك.

ستكون لك الحرية الكاملة في التحكم بفريقك بشكل كلي على سبيل المثال وضع خطة وايضا التقرير من من اللاعبين سيلعب ومن منهم سيبقى في كراسي الاحتياط.

ستتمكن من تطوير اللاعبين على طريقتك الخاصة والرفع من لياقتهم البدنية عن طريق تدريبهم.

ايضا و من خلال لعبة دريم ليج سوف تتمكن من شراء اللاعبين من فرق اخرى او بيع لاعبيك ايضا.

بامكانك اختيار الموسيقى التصويرية التي تروقك عند المباراة.

يمكنك خوض سبع بطولات مختلفة في آن واحد.

امكانية وضع اللاعبين في فريقك موضع التنفيد و ذلك عن طريق عرض واقعي على ملعب كرة قدم.

لعبة DSL 2022 متوافقة مع اغلب انواع الهواتف حتى تلك التي تمتلك مواصفات بسيطة نوعا ما.

لعبة دريم ليج لا تقتضي منك الكثير من المهارة لاجل احترافها كما انها تحتوي على لوحة تحكم بسيطة و سهلة الاستخدام.

اللعبة تتوفر بالعديد من اللغات المتنوعة والتي بامكانك تغييرها الى اللغة التي تناسبك من خلال اعدادات الحساب الداخلي في اللعبة.

طريقة تثبيت DSL 2022 للاندرويد