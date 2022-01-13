(بيان رسمي) منصة دعم الكهرباء الأردنية kahraba.gov.jo أسباب “فشل التسجيل” حسب هيئة تنظيم قطاع الطاقة

لا يزال رابط تقديم منصة دعم الكهرباء الأردنية kahraba.gov.jo يحظى باهتمام بالغ للراغبين من الاستفادة من تلك المبادرة التي أعلنتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، والتي أعلنت عن انطلاق منصة تسجيل الدعم الوطني للكهرباء الأردن من خلال تعريفة شرائح استهلاك جديد، هذا وقد صدر بيان عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن يوضح أن المنصة في الطور التجريبي فقط، وأنها ستكون متاحة للتسجيل في أقرب وقت، حيث سيتم من خلال المنصة إتاحة التسجيل للمواطنين والفلسطينيين المُقيمين عند تفعيل رابط التسجيل، وذلك للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة بالمملكة الأردنية.

منصة دعم الكهرباء الأردنية kahraba.gov.jo خطوات وطريقة التقديم

وتجدر الإشارة إلى الشكاوى الصادرة عن ارتفاع تعريفة الكهرباء من قبل المواطنين، فجاءت تلك المبادرة المحمودة من الحكومة الأردنية لتخفف العبء عن كاهل المواطنين، ومع الإعلان عن تقديم الدعم لاستهلاك الكهرباء من خلال منصة دعم الكهرباء، بدأ تعاظم في عمليات البحث عن شروط الاستحقاق لهذا الدعم، ومن سيشملهم دعم الكهرباء، ورابط التقديم على دعم الكهرباء بالمملكة الأردنية.

بيان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حول موعد التقديم على منصة دعم الكهرباء

صدر بيان عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وشمل البيان الرد على شكاوى الراغبين في التسجيل والتقديم على رابط موقع منصة دعم الكهرباء الرسمية، حيث أوضح البيان أن المنصة في الطور التجريبي، ولم يتم تفعليها للتسجيل والتقديم، وأن المنصة توضح الشروط وكيفية التسجيل، والأمور المتعلقة بدعم الكهرباء بالأردن، والشرائح المقترحة الجديدة لاستهلاك الكهرباء، وأشار البيان إلى أنه سيتم تفعيل التقديم خلال فترة وجيزة.

التقديم على منصة دعم الكهرباء الأردنية kahraba.gov.jo للاستفادة الدعم

هذا وقد صرح مصدر مسئول عن قيام الحكومة بتنظيم التعرفة الكهربائية، وإعادة النظر في تنظيم الهيكل الخاص بالتعرفة الحالية، حيث تم دراسة خطة جديدة وضعتها الحكومة تلبي كثير من طلبات المواطنين الطامعين لتخفيف أعبائهم المعيشية، وذلك بتخفيف ما يتحمله المواطن نظير استهلاكه للكهرباء.

أنفجراف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية لدعم الكهرباء

شرائح التعريفة الجديدة المدعومة لاستهلاك الكهرباء المنزلية

من 1 – 300 ك. و. س 50 من 301 – 600 ك. و. س 100 أكثر من 600 ك. و. س 200

خطوات التقديم للاستفادة بدعم الكهرباء

يتم التسجيل الإلكتروني في “منصة دعم الكهرباء“. اختيار نوع التسجيل. تسجيل جميع البيانات ورمز التحقق والتعرف على الشروط.

شروط التقديم على منصة دعم الكهرباء والفئات المستفيدة