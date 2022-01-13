خلال 24 ساعة.. السعودية تسجل 5499 إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب السلطات السعودية، تم تسجيل تعافى 2978 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 262 حالة، ليبلغ بذلك إجمالى عدد حالات التعافى 555035 حالة.
وفيما يخص الوفيات، فقد تم تسجيل حالتى وفاة، حيث وصل إجمالى عدد الوفيات فى المملكة إلى 8901 وفاة.
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