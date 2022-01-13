الكرملين: خط «نورد ستريم- 2» مشروع تجارى ولا يجب ربطه بالقضايا الأمنية

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف -فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، تعليقا على العقوبات المحتملة ضد خط أنابيب الغاز "نورد ستريم- 2"- "إنه مشروع تجارى، ومن الخطأ ربطه بقضايا الأمن فى أوروبا".

وأضاف "هذا أمر سخيف، ويعتبر تأكيدا أخر على محاولات الضغط على روسيا وعلى المنافسة الاقتصادية غير العادلة"، وتابع "هذا تأكيد آخر أيضا على أننا على حق عندما تحدثنا عن مخاوفنا، وأنه ليس لدينا مكان نتحرك فيه أكثر، وأن الوقت قد حان للبدء فى أخذ مخاوفنا فى الاعتبار".