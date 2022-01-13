مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

جدة - نرمين السيد - وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية وحاخامات اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية فى ساحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين فى محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.