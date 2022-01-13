روسيا: الموقف الأمريكى فى المحادثات الأمنية أوصلنا إلى طريق مسدود

جدة - نرمين السيد - أكد نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، أن بلاده ستتخذ إجراءات مختلفة إذا لم تجد ردا على المطالب الأمنية من أمريكا، قائلا إن "واشنطن يبدو وكأنها غير مستعدة لتلبية مطالبنا".





وأضاف ريابكوف، أن الموقف الأمريكى فى المحادثات الأمنية أوصلنا إلى طريق مسدود، لذلك لا نرى سببا لجولة جديدة من المحادثات مع واشنطن فى المستقبل القريب. وفى يومى 9 و10 يناير، عقدت روسيا والولايات المتحدة مشاورات فى جنيف حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية الخاصة بأزمتها مع أوكرانيا، وبعد ذلك عٌقد اجتماع لمجلس روسيا والناتو فى بروكسل، وستعقد مشاورات أخرى فى إطار منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، فى فيينا.

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