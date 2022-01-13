"إنتاج" تطلق فعالية "الابتكار والريادة الأردنية" في إكسبو

وبيّنت "إنتاج" أن فعالية "الابتكار والتكنولوجيا والريادة الأردنية"، حدث ينعقد لمدة 5 أيام خلال الفترة من 21 وحتى 25 فبراير المقبل بداية بمنتدى يقام يوم 21، ويتبعه معرض يقام على مدار 4 أيام، داخل الجناح الأردني في إكسبو 2020.

وتهدف الفعالية للترويج للأردن كمركز تكنولوجي رقمي وابتكاري في المنطقة، ولإتاحة المجال للشركات الأردنية للتواصل مع كبرى الشركات العالمية والصناديق الاستثمارية، ومحاولة خلق الفرص للنمو والتوسع.

وحسبما ذكرت صحيفة "الرأي" الأردنية، فقد أكد رئيس هيئة المديرين لجمعية "إنتاج"، عيد أمجد الصويص، أن الفعالية تهدف إلى الترويج لقطاع تكنولوجيا المعلومات والريادة في الأردن، مشيرا إلى أنه سيتخلل المنتدى في اليوم الأول جلسات نقاشيه متنوعة تبرز تطور القطاع والخبرات الأردنية.

وأضاف الصويص أن الجلسات تركز على البيئة التنافسية في الأردن، والذي يجعلها بيئة مناسبة للاستثمارات الأجنبية في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أنه "ستتم استضافة ودعوة العديد من الرؤساء التنفيذيين، ومؤسسي شركات تكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة، والعملاء، والشخصيات العامة من القطاعين العام والأكاديمي حيث يتوقع أن يصل عدد الحضور لأكثر من 400 شخص".

وستمثل الفعالية بحسب الصويص "فرصة مميزة للشركات الأردنية لعرض خدماتها ومنتجاتها أمام زوار الجناح الأردني في إكسبو 2020 من الشركات العالمية ورجال الأعمال والصناديق الاستثمارية والذين تم دعوتهم للحضور".

وبدوره أكد المفوض العام للجناح الأردني في إكسبو دبي وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، على دعم الحكومة ووزارة الاستثمار للمشاريع الريادية والإبداعية خصوصا لدى فئة الشباب، والعمل على تمكين ريادي الأعمال من خلال إبراز خبراتهم وتفوقهم في المجال التكنولوجي والابتكار.

وحول المشاركة الأردنية في اكسبو 2020 دبي، أكد القطارنة على تقديم "رؤية جديدة ومبتكرة تنشر رسائل إيجابية للمستقبل، من خلال تجربة حسية تفاعلية، تتناول موضوعات حول تمكين المجتمع ودعم الاقتصاد واستعراض التاريخ الأردني العريق وإثراء الثقافة".

كما لفت القطارنة لاختيار مبتكرين أردنيين يقدمون حلولا للتحديات المجتمعية، في إطار برنامج منح الابتكار المؤثر ضمن برنامج "إكسبو لايف"، الذي يدعم الحلول ذات الأثر الاجتماعي على مستوى العالم.

ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الأردني في دبي بشار الكيلاني، إن هذه الفعالية "ستكون منصة وفرصة مناسبة للأردن لإظهار قصص النجاح الأردنية"، مضيفا أن "إكسبو في دبي فرصة ترويجية كبيرة للإمكانيات الاقتصادية".