عضو السيادة السودانى يلتقى القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم

جدة - نرمين السيد - وقال شوكان، فى تصريح صحفى، وفقا لوكالة "سونا" للأنباء، إن اللقاء تطرق لتطورات الأوضاع السياسية بالبلاد، واصفاً اللقاء بأنه جيد. وأكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية، دعم بلاده لبعثة "يونيتامس" لأداء مهامها، وللشعب السودانى وصولاً لمرحلة الانتقال الديمقراطي. وأمن شوكان على حق الشعب السودانى فى التعبير السلمى، مشدداً على أهمية وقف أعمال العنف وتأمين حق التظاهر السلمى.

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