وزير خارجية إسرائيل: الارتفاع الكبير فى إصابات كورونا ليس مبررًا للغلق

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير المُصاب بالفيروس خلال تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلى، أنه لا يعتقد أنه سيكون هناك إغلاق خلال الفترة المقبلة، مُشيرًا إلى أن الإغلاق لا يمكن أن يكون هو البديل.
وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية، فى بيان صحفى اليوم، إلى أنه تم تشخيص 48059 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ بدء رصد الوباء فى إسرائيل.
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