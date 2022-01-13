نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 وزارة التربية والتعليم العراقية لمعرفة معدلات القبول الموازي بالعراق في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 وزارة التربية والتعليم العراقية للكشف عن معدلات القبول الموازي بالعراق نستعرضها الان مع حضراتكم حيث تزايدت الى حد ملحوظ وكبير عوامل بحث جوجل من أجل التعرف وإجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي شهدت حولها مؤشرات البحث على جوجل تزايد كبير من أجل إجراء للاستعلام عنها أون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

تزايدت الى حد كبير حدة بحث الطلاب والسادة أولياء الأمور من أجل الحصول على رابط اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي بامكانكم بمنتهى السهولة واليسر اجراء الاستعلام عنها بالاسم ورقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من أجل الحصول على تلك النتائج على شكل ملفات pdf، فى غرار سعي وحرص وزارة التربية والتعليم العراقية على تقديم المساعدات للطلاب العراق عبر طرح إمكانيات الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي الذي يعد بوابة التحاق الطلاب داخل الجامعات العراقية بعد ان تم الاعلان عن الضوابط المطلوبة والشروط المطلوبة وكذلك المعدلات المطلوبة للتقديم الموازي داخل الجامعات العراقية، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

فعلت مؤخراً وزارة التربية والتعليم العراقية إمكانيات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي على مستوى جميع التخصصات والأقسام بعدما تم تفعيل رابط الكتروني سيصبح بإمكان الطلاب والطالبات استخدامه للكشف عن تلك النتائج على النحو التالي:-

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

تسجيل اسم الطالب رباعياً وتسجيل رقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها

النقر على خانة عرض نتائج الطلاب على ان تكون على الفور امامكم النتائج معلنة بالحال

هذا وقد اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان بداية العام الدراسي بالعراق سيكون اعتباراً من صباح يوم السابع والعشرون يناير المقبل على مستوى جميع المحافظات العراقية داخل شتى المدارس العراقية والجامعات العراقية، الامر الذي تسبب عليه ارتفاع معدلات البحث على جوجل حول نتائج القبول الموازي

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00

مصاريف الجامعات العراقية

تزايدت الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل حول التعرف على مصاريف الجامعات العراقية التي تم الاعلان عنها على مستوي كافة التخصصات التي جاءت مطروحة امام طلاب العراق سواء الطب العام او الاسنان او الطب البشري او الهندسة او الصيدلة التي جاءت جميع مصاريفها المحددة من قبل وزارة التعليم والبحث العلمي على النحو التالي:-

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

التمريض: 875.000 دينار عراقي.

الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.

القانون 600.000 دينار عراقي.

الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.

الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.

المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.

المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.

شروط القبول الموازي