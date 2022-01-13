نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد شركة المياه الوطنية nwc.com.sa رابط تسجيل 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطلق شركة المياه الوطنية خدمة حجز موعد عبر أذرعها الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، ولكي تنظم عملية تقديم الخدمات للمشتركين يبقى نظام المواعيد الضامن لتحقيق ذلك من خلال تمكين حجز موعد يقوم به المستفيد في التاريخ الملائم له مع تحديد الفرع في أي منطقة مثل الرياض، مكة، تبوك، وغيرها المزيد من فروع شركة المياه الوطنية المنتشرة في ربوع المملكة.

شركة المياه الوطنية خدمة حجز

ينتفع المواطنين والمقيمين بخدمة الحجز لإكمال التعاملات بالحضور الشخصي مع إمكانية متابعة الطلب على الموقع الرسمي عن طريق رقم الطلب او ارقم الشكوى او رقم الحساب، ويتم إتاحة رقم مجاني لغرض إيصال أي استفسارات او شكاوى ذات صلة بخدمات الشركة.

يستفيد منه المواطنين والمقيمين في طلب موعد لزيارة مراكز الشركة بالحجز الالكتروني، وبالتزامن مع إطلاق تطبيق ذكي يعمل على الهواتف يسمح بتسجيل موعد لكافة المشتركين، الآن يتم البحث عن كيفية استخراج الموعد عبر الفرع الالكتروني للشركة، تابعوا الخطوات التالية لتنفيذ طلب موعدكم الخاص بكم، بشرح موجز.

تسجيل جديد شركة المياه الوطنية السعودية 1443

يقدم موقع شركة المياه الوطنية الإلكتروني العديّد من الخدماّت المميزة مثل طلب صهريج، ولكن للوصول لها يجب أن نبين عملية التسجيل الشركة الوطنية السعودية وبعد ذلك يمكن طلب موعد أيضا ذكره في الفقرة الثانية

الضغط على إنشاء حساب من الصفحة الرئيسية.

سيقوم العميل لإنشاء حساب جديد بإدخال البيانات الأساسية وهي رقم الهوية الوطنية تاريخ الميلاد بالهجري رقم الجوال

استمرار تعبئة الحقول المطلوبة وهي

تدشين اسم المستخدم (اختياري)

انشاء كلمة مرور سرية

الموافقة على الشروط والاحكام بالتأشير في المربع الصغير

النقر على إرسال

مواعيد شركة المياه الوطنية

طريقة حجز موعد شركة المياه الوطنية

يقدم موقع شركة المياه الوطنية الإلكتروني العديّد من الخدماّت المميزة مثل طلب صهريج، ولكن الآن نبين أحد الخدمات المهمة ألا وهي حجز موعد شركة المياه الوطني من خلال التفاصيل التالية:

أولاً ادخل على ebranch.nwc.com.sa وهو موقع شركة المياه الوطنية

من أجل حجز موعد مسبق حدد نوع العقار الخاص بك

إدخال المنطقة/المدنية

اختيار فرع مراكز خدمة العملاء من قائمة الفروع المتوفرة

افحص قائمة التقويم لاختيار موعد مناسب لك لمراجعة الفرع.

أختر الخدمات المتاحة المراد الحصول عليها عند الحضور الشخصي.

اضغط عرض أيقونة المواعيد

بعد ذلك تظهر المواعيد المتاحة ضمن قائمة فقط اختر الموعد المناسب الذي تحدده ثم أنقر على حجز الموعد

بعد ظهور رسالة تأكيد الحجر سيتم إرسال رسالة للعميل برسالة الموعد ويشترط جلبها عند الحضور وعرضها على الموظف لإتمام خدماتكّ؟

رقم مجاني شركة المياه الوطنية

المياه الوطنية شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وهي المسؤولية عن إمدادات المياه وشبكات الصرف الصحي تأسست في 2008، توفر أفضل تجربة لعملائها عبر الفرع الالكتروني للاستفادة من طلب الخدمات مثل توصيل المياه والتي هي الضامن لرضا العملاء، وكذلك تخصص رقم الهاتف للتواصل عبر الرقم الموحد وهو 920001744.

وضمن حرص شركة المياه على سلامة وصحة عملائها يتم تفعيل شروط التقيد بالإجراءات والاحترازات والارشادات الوقائية عند زيارة مراكز خدمة العملاء مثل ارتداء الكمامات ولزوم عدم المصافحة.

قد أوجزنا ذكر تفاصيل حجز موعد في شركة المياه الوطنية وكذلك أضفنا رقم هاتف موحد بالاستناد على مراجع قنوات التواصل الاجتماعي للشركة الوطنية مثل تويتر.