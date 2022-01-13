الاستعلام عن بلاغ هروب سائق خاص ورابط ورقم الهاتف الموحد للاستعلام

الاستعلام عن بلاغ هروب سائق خاص هي احد الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث تسعي الوزارة إلي تلبية كافة خدمات المواطنين والمقيمين في المملكة بشكل إلكتروني وهذا لتوفير الوقت والجهد المذول في التنقل بين مكاتب المؤسسات الحكومية، حيث تطمح الحكومة السعودية خلال الفترة القادمة إلي تطبيق رؤيتها لـ 2030م، وهي أن تحول كافة الخدمات الحكومية إلى إلكترونية، حتى تستطيع أن تواكب عصر التكنولوجيا الحديث، وتسهل الإجراءات على المواطنين والمقيمين، أو الوافدين، وفي السطور التالية سوف نوضح لكم كافة الخطوات الأزمة لكي تتم عملية الاستعلام عن بلاغ هروب بشكل صحيح.

الاستعلام عن بلاغ هروب سائق خاص

وقد أطلقت وزارة الداخلية السعودية خلال الآونة الأخيرة تطبيق كلنا أمن، ومن خلاله يمكنك التبليغ عن أي مخالفات مرورية، وأيضاً يتم البلاغ عن حالات هروب العاملين الوافدين، وخلال هذه الحملة التي قامت بها الدولة استطاعت الدولة أن ترحل حوالي 2.5مليون مواطن كان يقيمون داخل الدولة بطرق غير شرعية، أما بنسبة لخطوات الاستعلام عن بلاغ هروب سائق خاص فهي كما يلي:

أدخل على الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، ونظام ابشر.

أضغط على خدمة الاستعلام عن وافد هارب.

اكتب رقم الإقامة الخاصة بالوافد.

اكتب الرمز المرئي المدون أمامك على الشاشة.

ثم أنقر على كلمة بحث، وسيظهر إليك حالة الوافد، وكافة التفاصيل الخاصة به وهل هناك بلاغاً عن هروبه أم لا.

شروط تقديم بلاغ الهروب

لابد من تسجيل العنوان الوطني للمنشأة في البريد السعودي. عدم وجود قضايا مرفوعة من العامل ضد المنشأة. سريان صلاحية رخصتي إقامة وعمل العامل الوافد. إثبات أن العامل الوافد على رأس العمل بالمنشأة. يجب أن تكون المنشأة قائمة. لابد من سريان صلاحية فروع واشتراكات المنشأة. في حال حصول العامل الوافد على رخصة عمل للخروج النهائي لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ الموافقة على الرخصة، ففي تلك الحالة لا يحق لصاحب العمل أن يتقدم ببلاغ ضد العامل. لا يحق لصاحب العمل إلغاء بلاغ الهروب خلال 30 يوم من تاريخ انتهاء إقامة العامل.

رقم الهاتف للاستعلام عن بلاغ الهروب

فبإمكانك أيضاً أن تستعلم عن خروج وعودة سائق خاص، أو تستفسر عن خروج نهائي لسائق خاص، وغيرها من الخدمات الأخري الهامة، وللتعرف على مزيد من المعلومات حول الخدمات المختلفة التي مكنك الاستعلام والاستفسار عنها يمكنك الاتصال بهم على رقم الهاتف 19911، كما يمكن الاستعلام عن كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال منصة ابشر الإلكترونية التي تضم اكثر من 270 خدمة إلكترونية مختلفة تخدم كافة الوزارات والهيئات الحكومية السعودية مثل تمديد الزيارة العائلية وغيرها من الخدمات الأخري الهامة.