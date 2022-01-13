نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دعم الكهرباء 2022 من خلال موقع منصة دعم الكهرباء الاردن في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل دعم الكهرباء 2022، صرحت حكومة الأردن من خلال هيئة تنظيم الطاقة والمعادن عن بداية تقديم دعم الكهرباء لكل مواطني الأردن. وهذا من خلال منصة استحقاق دعم الكهرباء الأردن، ولقد ازداد البحث في الساعات الأخيرة من طرف المواطنين الأردنيين عن الفئات المستفيدة من دعم التعرفة الكهربائية الجديدة التي وضعتها الحكومة الأردنية. وتجدر الإشارة إلى كل مواطن أردني يمكنه أن يستفيد من دعم التعرفة الكهربائية الجديدة (المدعومة) لاشتراك واحد فقط بشكلين. الأول يكون عبر الاستفادة من التعرفة الكهربائية حسب الاستهلاك. وهذا بالتدرج بشرائح التعرفة الكهربائية، أما الثاني فيكون من خلال تقديم دعم مباشر يحصل عليه كل مشترك تلقائيا في حال انطبقت عليه الشروط الواجب توفرها. وسنتحدث في مقالنا هذا من خلالم وقع ثقفني الإخباري عن رابط تسجيل دعم الكهرباء 2022، تابعوا معنا التفاصيل.

رابط تسجيل دعم الكهرباء 2022

يبحث الكثير من المواطنين الأردنيين الراغبين في تقديم دعم الكهرباء عن رابط تسجيل دعم الكهرباء 2022. وهذا من أجل التقديم في منصة دعم الكهرباء بالأردن، وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالأردن قد صرّحت في منتصف شهر أغسطس الماضي. عن قيامها بتوزيع جديد لتكلفة تعريفة الكهرباء الخاصة بالقطاع المنزلي حسب شرائح متعددة بالنظر لقدر الاستهلاك، وستطبق في الثلث الأول من 2022.

بالإضافة إلى ذلك، لمن يرغبون في الحصول على رابط تسجيل دعم الكهرباء. بأنه هناك فئات محددة من طرف الحكومة، والمعنية بالتعرفة الكهربائية الجديدة الأردن. وهم حاملو الجنسية الأردنية، وكل رب أسرة يحمل الدفتر العائلي لأسرة أردنية. مهما كانت حالته الاجتماعية، إذ يطبق الدعم على عداد كهربائي واحد فقط. بالإضافة إلى المتزوجات من غير أردني، وأيضا المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية.

علاوة على ذلك، لا بد من توضيح أمر لكل الراغبين في التسجيل عبر رابط تسجيل دعم الكهرباء. وذلك من أجل الاستفادة من التعرفة الكهربائية الجديدة بالأردن، بأنه سيتم تطبيقها خلال الثلاثي الأول من العام الجديد 2022. وتم فتح تقديم دعم الكهرباء لكل المستفيدين من الأردن من أجل الاستفادة من التخفيض الجديد في الكهرباء بالأردن. وبعد أن يسجل في منصة دعم الكهرباء سيتم إعلامه لاحقا بقبوله من عدمه.

كيفية التقديم في دعم الكهرباء الأردن

تجدر الإشارة لكل كم يرغبون في تقديم الكهرباء الأردن إلى أنّ التعرفة الكهربائية الجديدة ستطبق في الثلاثي الأول للسنة الحالية 2022. هذا مع العلم بأنّ فاتورة الكهرباء الأردن سنتخفض أو لن تتأثر إطلاقا. وهذا بالنسبة لحوالي نسبة 93% لمشتركي القطاع المنزلي بالأردن، والمستهلكين لنسبة أقل من 600 كيلو واط ساعة في الشهر. كما أنّ قيمة فواتيرهم تكلف قيمة هي أقل من 50 دينار، ويمكن التقديم من خلال ما يلي:

أولا: يدخل المتقدم إلى رابط تسجيل في منصة دعم الكهرباء 2022

ثانيا: يجب أن يقوم المتقدم بالضغط على زر التسجيل، ويدرج فاتورة الكهرباء الخاصة به، ثم يضع كل البيانات الشخصية.

رابعا: يتعين على المتقدم أن يكتب رقم هاتفه ويضع أيضا الوثيقة الثبوتية للاستفادة من التعرفة الكهربائية الجديدة.

في خامس وآخر خطوة يجب أن يقوم المواطن بإرسال طلبه، وسيتم الرد عليه من طرف الجهات المعنية بالقبول أو الرفض.

إلى هنا نصل إلى خاتمة مقالنا، لقد تحدثنا عن موضوع يهتم به كل من ينتظرون الاستفادة من التعرفة الكهربائية الجديدة. هذه الأخيرة اعتمدتها الحكومة الأردنية وهو رابط تسجيل دعم الكهرباء 2022. حيث ستشهد فاتورة الكهرباء بالأردن انخفاضا، هذا الشي هو ما جعل المواطنين يقبلون على تقديم دعم الكهرباء للسنة الجديدة، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم مما سبق ذكره.