هيئة تنظيم الطاقة والمعادن الأردن: رابط التسجيل للاستفادة من دعم الكهرباء الجديد بنسبة 93%

التقديم في منصة دعم الكهرباء في الأردن، كشفت مؤخرا هيئة قطاع الطاقة والمعادن في الأردن عن قيامها بتطبيق استراتيجيات وخطط تعمل على تنظيم وتوزيع الكهرباء بالشكل الحديث بداية من شهر أبريل 2022، حيث من المعلوم عن نظام الكهرباء الحديث له دور إيجابي كبير لكافة شرائح المستخدمين للكهرباء في كافة الأراضي الأردنية، وبذلك سوف نوضح لكم في هذا البيان طريقة التسجيل للاستفادة من دعم الكهرباء الجديد حسب ما وضحته هيئة الطاقة والمعادن في الأردن.

منصة دعم الكهرباء في الأردن

أطلقت هيئة تنظيم الطاقة والمعادن في الأردن منصة دعم الكهرباء الإلكترونية لكي يسهل على جميع العائلات في التسجيل على المنصة للاستفادة من نظام الكهرباء الجديد المدعوم بنسبة 93% من النظام الحالية، حيث يمكن لجميع لجميع عملاء شركة الكهرباء التقديم في النظام الحديث بشكل إلكتروني وبكل سهولة عبر منصة دعم الكهرباء والاستفادة من هذا النظام فور تطبيقه إتمام تفعيله رسميا على أرض الواقع دون الحاجة للذهاب إلى المقرات والمناطق المعينة لشركة الكهرباء.

تكلفة شرائح الكهرباء الجديدة المدعومة من هيئة تنظيم الطاقة والمعادن

تم الإعلان بشكل مبدأي عن تكلفة سعار الشرائح المدعمة من قبل هيئة تنظيم الطاقة والمعادن في الأردن والتي جاءت كما في لجول التالي:

الشريحة استهلاك الشريحة تكلفة كيلو واط/ الساعة شريحة الأولى 1 – 300 ك. و. س 50 فلس شريحة الثانية 301 – 600 ك. و. س 100 فلس الشريحة الثالثة أكثر من 600 ك. و. س 200 فلس

رابط وخطوات التقديم على نظام دعم الكهرباء الجديد

كشفت هيئة تنظيم الطاقة والمعادن في الأردن عن رابط منصة دعم الكهرباء لكي والذي سوم نعرضه لكم في السطور القادمة وخطوات التسجيل في المنصة لكي يستفيد العملاء من دعم استهلاكم الشهري من الكهرباء من خلال الحصول على التسعيرة الجديدة، فعليكم متابعة ما يلي: