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انت الان تتابع تفاصيل خبر تواصل إرتفاع أعدد الإصابات طبقا لبيان وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس 12 – 01 – 2022 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements
واصلت أعداد الإصابات في المملكة العربية السعودية إرتفاعا غير مسبوق طبقا لما أعلنته وزارة الصحة السعودية، خاصة منذ أن تخطت الأعداد 5000 حالة إصابة أمس الأربعاء 12 يناير لأول الوصول إلى هذا العدد منذ بداية جائحة كورونا ” كوفيد 19 ” في السعودية خلال الأزمة في عام 2019.
مما ينبغي الحيطة والحذر من المواطنين والمقيمين بإتباع الإجراءات الإحترازية التي أعلنت عنها وزرة الصحة، ولكن مما يخفف الوضوع هو عدد الوفيات نسبة لا تذكر بالنسبة لحجم الإصابات وتتراوح الوفيات بمعدل حالة أو حالتين أو ثلاثة خلال الأيام السابقة في ظل حالة من القلق تسيطر من زيادة أعداد الإصابات خلال وقت قصير.
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أعداد الإصابات المعلنة اليوم الخميس 13 يناير
في بيانها اليومي أعلنت وزارة الصحة السعودية عن أعداد الإصابات اليوم الخميس 13 يناير عدد 5499 حالة إصابة ثبت إيجابية العينة للمصابين طبقا للتحاليل المعمول بها بوزارة الصحة، ليصل بذلك أعداد الإصابات في السعودية منذ بداية الجائحة إلى 599044 حالة إصابة.
أعداد الوفيات المعلنة اليوم الخميس 13 يناير
وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة السعودية عن حالات الوفاة التي جاءت بنفس المعدل اليومي تقريبا من حالة إلى ثلاث حالات، وسجلت حالات الوفاة طبقا لبيان الخميس 13 يناير عدد 2 حالة فقط، وبهذا يصل أعداد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 8901 حالة.
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أعداد المتعافين المعلنة اليوم الخميس 13 يناير
وطبقا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة السعودية واصلت أعداد المتعافين في الأرتفاع وسجلت اليوم الخميس خروج عدد الأفراد الذين تم التصريح لهم بالخروج من المستشفيات عدد 2978 حالة، ليصل إجمال أعداد المتعافين منذ بداية جائحة كورونا عدد 555035 حالة تعافت من الفيروس.
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